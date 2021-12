Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti con aps e polisoccorso nella notte per un incidente stradale.

A Castello di Annone un’auto è uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento, e si è incendiata. Il conducente è riuscito ad uscire ed è rimasto illeso.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 e i carabinieri.