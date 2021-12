Incidente mortale a Dusino San Michele

Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 27 dicembre, a Dusino San Michele.

Verso le 15 e 30, sulla strada provinciale che va verso Villafranca, si è verificato uno scontro frontale fra due mezzi, e una delle persone a bordo delle vetture coinvolte è deceduta, nonostante il pronto intervento del personale del 118. Al momento non sono ancora state rese note le generalità. Risultano anche esserci altri due lievi feriti, giudicati dai sanitari in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile Nor Compagnia di Villanova e della stazione di Baldichieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, al momento l’unica certezza è lo scontro frontale tra una Ford Fusion e una Fiat Panda, il cui conducente è deceduto. I rilievi sono tuttora in corso e al momento non si sono stabilite le responsabilità, dalle prime informazioni una delle due vetture avrebbe perso il controllo e invaso la corsi opposta scontrandosi con l’altra auto.