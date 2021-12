Incidente a Montafia, auto si ribalta

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 dicembre.

Gli uomini del comando di Asti sono intervenuti in località Carretti ad Asti per l’incendio di un tetto. Sul posto una squadra con autopompa e una piattaforma hanno fermato la propagazione delle fiamme all’intera copertura.

Poco più tardi un altro intervento per soccorrere un’automobilista che ha avuto un incidente stradale a Montafia, con l’auto che si ribaltata su di un fianco, per dinamica ancora di accertamento. I Vigili del Fuoco di Asti hanno estratto la donna dall’abitacolo e l’hanno affidata all’equipe sanitaria intervenuta sul posto, non si conoscono le sue condizioni.