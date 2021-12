Incendio in un salone da parrucchiera a Nizza Monferrato

Intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Nizza Monferrato nella giornata di oggi, venerdì 17 dicembre.

Un incendio si è sviluppato per cause accidentali in salone da parrucchiera a Nizza Monferrato, per cause accidentali, causando qualche danno al locale e agli arredi; il titolare è riuscito a spegnere le fiamme prima dell’intervento dei volontari del locale distaccamento che hanno fatto una verifica per l’accertamento dell’agibilità dei locali.