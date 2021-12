Incendi a due auto ad Asti e due a Nizza Monferrato, intervento dei Vigili del Fuoco

Serata di super lavoro per i Vigili del Fuoco di Asti a causa di incendi che hanno riguardato in tutto quattro autovetture.

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti nella prima serata in località Trincere vicino alla sponda del Tanaro per l’incendio di due auto.

In concomitanza anche a Nizza Monferrato si sono verificati incendi a due autovetture, con l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Nizza con APS e autobotte che hanno spento le fiamme.

In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri che stanno indagando sulle cause degli incendi, che al momento non sono ancora state determinate.