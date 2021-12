Inaugurata la panchina arancione per i diritti delle donne a Castelnuovo Belbo

Oggi, venerdì 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti umani, si sono conclusi i sedici giorni di mobilitazione mondiale contro la violenza sulle donne ai quali anche il Comune di Castelnuovo Belbo ha aderito.

Se lo striscione STOP alla VIOLENZA CONTRO LE DONNE con la sua esposizione ha richiamato l’attenzione dei cittadini dal Palazzo comunale in questi giorni, l’amministrazione comunale intende porre un monito perpetuo. E lo ha fatto questa mattina, con l’inaugurazione della panchina arancione realizzata dai ragazzi del centro diurno di Nizza Monferrato accompagnati dagli educatori Marco Albarello e Vittorio Gavazza con il progetto S.O.S on the road del Cisa Asti sud a cui ha aderito l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Belbo nell’occasione della giornata per i diritti umani. Per la circostanza la scuola dell’ infanzia e primaria hanno realizzato dei disegni.

Orange the world a Castelnuovo Belbo. L’ arancione colore simbolo della campagna contro la violenza sulle donne significa che si vuole un mondo dove le donne possano vivere facendo le loro scelte senza temere di essere offese, picchiate, discriminate, uccise. A fianco della stessa è stata posta una targa con la seguente dicitura che riprende un discorso del Premio Nobel Kofi Annanl e già Segretario Generale delle Nazioni Unite: “GIORNATA DEI DIRITTI UMANI La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”.