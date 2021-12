Inaugurata a Mombercelli la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne

E’ stata inaugurata domenica scorsa, 5 dicembre, sotto i portici in Piazza Vittorio Alfieri a Mombercelli, la panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, realizzata grazie alla collaborazione del Comune con la Croce Verde di Mombercelli, la Croce Rossa di Asti e l’Orecchio di Venere.

Un’iniziativa molto apprezzata con la sinergia tra le varie realtà che va a dare maggiore valore all’installazione di un simbolo, come spiega il sindaco Ivan Ferrero: “L’installazione della panchina rossa a Mombercelli è il perfetto esempio di cosa significa fare rete tra le realtà del territorio con la collaborazione tra la Croce Verde e la Croce Rossa, ‘colori diversi per una stessa finalità’ come loro stessi hanno spiegato. Devo ringraziare il presidente della Croce Verde di Mombercelli, Gabriele Marinilli, e tutti i volontari, la Croce Rossa, l’Orecchio di Venere, le scuole elementari e medie per l’importante contributo dato sia per realizzare l’evento che per la partecipazione allo stesso, le Forze dell’Ordine, e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione ed alla riuscita dell’evento.”