In municipio ad Asti la cerimonia di consegna del riconoscimento “Sentinelle del disagio”

Lunedì 13 dicembre, nella Sala Platone del Palazzo Comunale, il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto consegnano agli Amministratori di Condominio Germana Ferrero, Andrea Visconti, Monica Pesce e Franco Cunietti, il riconoscimento “Sentinelle del disagio” per il loro impegno sociale nel segnalare situazioni di disagio.

Il riconoscimento deliberato dall’Amministrazione comunale, su idea dell’assessore Mariangela Cotto, è stato pensato per evidenziare il ruolo degli Amministratori di Condominio in percorsi di “cura e attenzione verso gli altri” perché possibili antenne capaci di captare e venire a conoscenza delle così dette “Povertà silenziose”. La pergamena è stata realizzata dal pittore astigiano Filippo Pinsoglio dal titolo “Il disagio nascosto” e l’immagine ritrae due volti chiusi nel loro disagio mentre dietro si intravedono delle sagome che simboleggiano la rete solidale e di sostegno tra le mura della città.

L’attuale amministrazione ha da sempre impegnato energie e risorse, per attivare percorsi di sensibilizzazione rivolti alla crescita civile e alla coesione sociale della propria comunità, individuando nella collaborazione dei cittadini e del volontariato una potenzialità fondamentale e insostituibile nelle politiche del Welfare. In percorsi come questo il cui obiettivo è la “cura e l’ attenzione verso gli altri”, la comunità deve essere vissuta come una rete di relazioni in cui ciascuno sia come persona fisica sia come persona giuridica, riconosca tra i propri impegni la collaborazione sociale mettendo a disposizione le proprie competenze.

L’assessore Mariangela Cotto: “Questa Cerimonia è stata voluta per ringraziare gli Amministratori di Condominio che con le loro segnalazioni hanno individuando situazioni di disagio sia economico che sociale, situazioni spesso silenziose e tenute nascoste o mostrate a fatica per pudore, con l’intento di dare risposte sempre più adeguate anche ai bisogni a volte inespressi. Una collaborazione che ha fornito utili elementi nella programmazione degli interventi degli Assistenti Sociali individuando situazioni per le quali è stato necessario attivare la presa in carico da parte del Servizio Sociale professionale prevenendo l’aggravamento di situazioni già a rischio”.

“Un’esperienza quella con gli amministratori di condominio che ha dato ottimi risultati in una lavoro di assistenza continuativa per quella parte di popolazione fragile e priva di rete famigliare, dichiara il Sindaco Maurizio Rasero, che vive nella propria solitudine e nell’incapacità di chiedere aiuto, come ad esempio anziani al quarto piano di un edificio senza ascensore che sono bloccati nelle loro attività quotidiane.”