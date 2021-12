In Astiss 18 neo dottori in Scienze viticole ed enologiche

Sono residenti in Piemonte (nelle province di Asti, Torino, Alessandria, Verbania) oltre che in Lombardia, Friuli, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia i diciotto neo dottori che hanno discusso la tesi di laurea magistrale davanti alla commissione riunita ad Astiss presso il polo universitario Rita Levi Montalcini. Particolarmente interessanti gli argomenti trattati nelle tesi con aspetti e peculiarità di vitigni piemontesi e italiani per la produzione di vini di pregio. Alcuni dei laureati hanno conseguito il doppio titolo avendo svolto il periodo di tirocinio finale presso università europee convenzionate con il dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Torino.