Impegno della SFK per l’ambiente: piantati a Villanova d’Asti 450 alberi ad alto fusto

La società Skf di Villanova d’Asti ha realizzato un progetto a favore dell’ambiente e della decarbonizzazione. Sono stati piantati 450 alberi ad alto fusto naturalmente presenti sul territorio quali: Acero Campestre, il Carpino Bianco, Quercia Farnia, Tiglio selvatico, Olmo campestre, Tiglio grandi foglie. Queste giovani piante, una volta diventate

adulte, consentiranno di eliminare 23.000 kg all’anno di CO2

“Ringrazio l’Skf per questo gesto di attenzione alla natura ma soprattutto alla specie umana considerati gli effetti tragici dell’uomo sul clima con i palesi cambiamenti climatici che colpiscono ormai ogni parte del Pianeta. Ci auguriamo che anche questa iniziativa sia da stimolo per le importanti realtà villanovesi a tutela di tutti noi” è il commento del sindaco Christiano Giordano molto attento alle tematiche ambientali. Lo scorso mese infatti, in occasione della Festa dell’Albero, sono state piantumate oltre 70 piante nel Bosco Urbano e per il paese grazie alla collaborazione tra Amministrazione, associazioni del territorio e Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti.

SKF

RFT S.p.A., società del Gruppo svedese SKF, è presente in Italia con 2 stabilimenti: uno a Villanova d’Asti e uno a Gazzada Schianno (VA), e occupa circa 700 dipendenti. I principali prodotti sviluppati e realizzati sono le tenute per cuscinetti, le ruote foniche in gomma magnetica per sensori ABS e gestione motore, le guarnizioni di tenuta olio per motori e per cambi e le tenute per ammortizzatori di auto, moto e bici, le tenute per assali.