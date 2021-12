Il Teatro riparte a Nizza Monferrato: in scena, tra gli altri, Marina Massironi, Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero

“Ritorniamo a teatro, forse spaventati, forse ancora timorosi, ma pienamente consapevoli che ci è mancato. Ci sono mancati la sua magia, le sue narrazioni, il percepirsi in sintonia coi protagonisti pensando: “già, è proprio così!”, il ridere di noi stessi, apertamente, alleggerendo il cuore e la testa. Ritorniamo a teatro nel suo silenzio, nella sua oscurità che culla e avvolge; sgraniamo le vicende in un ventaglio di emozioni, tra gli applausi che ci fanno sentire, pur distanti, vicini e compartecipi al gioco della vita” così l’assessore alla cultura di Nizza, Ausilia Quaglia, commenta la ripartenza della stagione teatrale comunale al Teatro Sociale di Nizza Monferrato grazie all’impegno profuso dal Comune di Nizza Monferrato e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, ente strumentale della Regione Piemonte e in collaborazione con Arte e Tecnica.

In programma 5 spettacoli dal 25 gennaio al 6 aprile prossimi: i dettagli sono stati illustrati oggi in una conferenza stampa.

La stagione parte martedì 25 gennaio con Oblivion Rapsody per una serata di musica e risate in una inedita versione acustica dell’opera omnia degli Oblivion che distruggono e reinventano le loro hit dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

Marina Massironi e Giovanni Franzoni sono i protagonisti martedì 15 febbraio di Le verità di Bakersfield che descrive l’incontro tra due vicende umane lontanissime in un’America percorsa da forti divari sociali; la protagonista è Maude, una cinquantenne disoccupata che vive in una caotica roulotte e che acquista da un rigattiere per pochi dollari un possibile tesoro: un presunto quadro di Jackson Pollock.

Si prosegue mercoledì 9 marzo con Alle 5 da me: commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo in cerca di stabilità affettiva e di una donna alla ricerca spasmodica di un essere di sesso opposto che la possa rendere madre. Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo ed Ugo Dighero che dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Giovedì 31 marzo va in scena uno dei primi testi di Eduardo De Filippo, Ditegli sempre di sì: Carolina Rosi e Gianfelice Imparato, magistralmente diretti da Roberto Andò, riportano in teatro le vicende di Michele Murri che torna a casa dopo un anno trascorso in manicomio, ben lontano ancora dalla guarigione; un’opera vivace e colorata, una commedia divertente che, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale.

La stagione si conclude mercoledì 6 aprile con Sorpresa, una pièce che si addentra nelle vicissitudini di una coppia sull’orlo del divorzio. In questo adattamento dal ritmo incalzante, a colpi bassi, menzogne e sarcasmi dal sapore amaro si alterneranno per il pubblico dialoghi in grado di strappare risate incessanti.

“A distanza di più di un anno dalla prima chiusura degli spazi della cultura, siamo consapevoli di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità continuino a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. È per cercare di superare insieme le ferite del recente passato che Piemonte dal Vivo ha dedicato i suoi sforzi a costruire insieme al Comune di Nizza Monferrato una stagione di alto profilo per il Teatro Sociale. Il Teatro, nella sua natura originaria e nella sua vocazione ad essere rito collettivo, non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’essere al mondo, sull’opportunità della vita anziché la morte: il Teatro è lo strumento a cui l’umanità che affaccia sul Mediterraneo ricorre da ventisei secoli per leggere e capire se stessa, e tocca ora a noi continuare a farlo insieme, per superare le ferite del recente passato e riappropriarci di uno spazio di verità indispensabile come non mai” dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

I costi della biglietteria prevedono il posto unico intero a € 18, mentre il ridotto sarà di € 15 (ridotto under 25 € 13)

Abbonamento fedeltà cinque spettacoli vedrà un costo per gli interi di € 70 mentre per i ridotti € 65 (abbonamento speciale giovani under 25 € 50,0)

Gli abbonati alla stagione 2019/2020 potranno esercitare la prelazione sul posto a sedere riconfermandolo da mercoledì 22 dicembre 2021 a mercoledì 5 gennaio 2022 (tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e il martedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – escluso la domenica e i festivi), presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322. I nuovi abbonati potranno prenotare il loro posto da venerdì 7 a sabato 15 gennaio 2022 (dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il martedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – escluso la domenica e i festivi), presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322 La vendita e il ritiro degli abbonamenti in prelazione e di nuovo acquisto avverranno da martedì 18 a lunedì 24 gennaio 2022 (tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e il martedì anche dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – escluso la domenica e i festivi), presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322 Sarà possibile comprare o ritirare gli abbonamenti anche il giorno del primo spettacolo, martedì 25 gennaio 2022, presso il Teatro Sociale, ma solo esclusivamente dalle ore 19,00 alle ore 20,00. Successivamente non si potranno più acquistare gli abbonamenti anche se già prenotati. La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo la sera stessa degli spettacoli presso il Teatro Sociale dalle ore 19.00.

È possibile prenotare i biglietti di tutti gli spettacoli presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322

Le riduzioni generali sono concesse agli abbonati della stagione del teatro Sociale di Nizza Monferrato 2019/2020, agli iscritti all’Università della Terza Età (dietro presentazione della tessera), ai maggiori di 60 anni, ai Cral, ai clienti della Banca C.R.Asti, ai soci della polisportiva della Banca C.R.Asti, agli abbonati delle stagioni teatrali di Moncalvo, e Asti per la stagione 2021/2022 (dietro presentazione dell’abbonamento), agli insegnanti, agli universitari, Aics, agli abbonati al Teatro Stabile di Torino e alla Fondazione Teatro Piemonte Europa.