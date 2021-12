Il saluto e il grazie della Cooperativa della Rava e della Fava alla neopensionata Mary Gonella, socia e lavoratrice

Riceviamo e pubblichiamo il saluto della Cooperativa della Rava e della Fava alla socia e lavoratrice Mary Gonella che ha raggiunto la meritata pensione.

Un fine d’anno 2021 che ricorderemo: oggi è l’ultimo giorno di lavoro di Mary Gonella, socia e lavoratrice della Cooperativa Della Rava e Della Fava di Asti. Da domani, dopo trent’anni di lavoro andrà in pensione.

Mary ha contribuito attivamente allo sviluppo della nostra cooperativa in questi anni cruciali e fondamentali: dalla storica sede e piccolo negozio di Via Carducci 81 al trasferimento in piazza Porta Torino con il supermercato prima CuoreBio poi NaturaSì.

Un lavoro lungo, tenace e meticoloso tutto improntato al ‘ Biologico per passione’ dove la cosiddetta ‘assistenza alla vendita’ fa parte di uno stile di vita che va ben oltre al puro ‘commercio’.

Vice presidente per diversi anni della nostra cooperativa, proprio nel periodo di consolidamento sul territorio, Mary ha ricoperto il ruolo di responsabile di reparti strategici nel nostro settore: ortofrutta, gastronomia e frigoconservati e con una elevata preparazione nel settore erboristico e dell’alimentazione naturale.

La professionalità maturata in questi anni è stata sempre accompagnata alla passione per l’agricoltura biologica, per il commercio equo e solidale, per i nostri soci e per i nostri produttori.

Una passione che i nostri soci ed i nostri clienti stanno in questi giorni riconoscendo con un forte ringraziamento.

Sicuri che il suo impegno sociale nella nostra cooperativa non andrà in pensione vogliamo ringraziarla per il suo prezioso e tenace lavoro che questa frase di Rudolf Steiner sintetizza in modo magistrale:

‘L’insegnamento non è solo un freddo passaggio di informazioni, ma è una relazione tra due esseri umani, in cui uno è assetato di conoscenza e l’altro è votato a trasmettere tutto il proprio sapere umano ed intellettuale. (Rudolf Steiner)

Nella foto l’inaugurazione del punto vendita di Piazza Torino il 14 giugno 2008 con Mary al centro