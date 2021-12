Il Piemonte resta in bianco, ma ormai la differenza tra aree di rischio non esiste più

Sarà un bianco Capodanno dopo un bianco Natale. Dopo il monitoraggio settimanale dell’ISS è arrivata la conferma con l’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che non ha cambiato il colore di nessuna Regione. Il Piemonte, quindi sarà in bianco almeno fino al 2 gennaio 2022.

Una classificazione più psicologica che altro, dal momento che con la nuova ordinanza del presidente della Regione Alberto Cirio, che prevede l’obbligo indossare la mascherina anche all’aperto, viene meno l’unica differenza concreta tra le due zone.

A livello normativo per i prossimi due giorni sussistono ancora alcune differenze per l’accesso ai locali pubblici tra chi è in possesso di Green Pass semplice (quello ottenibile tramite tampone) è il cosiddetto super Green Pass (quello rilasciato ai guariti e ai vaccinati). Ma con il nuovo decreto del Governo di ieri sera anche queste differenze si annullano e in pratica sarà in vigore solo il super Green Pass.