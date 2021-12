Il Pedale Canellese con la slitta da Canelli ad Asti per il progetto “Pedala con il cuore”

Il Pedale Canellese con il progetto “Pedala con il cuore” ha trainato la sua slitta da Canelli ad Asti per raccogliere giochi in buono stato d’uso per i bambini meno fortunati e calde coperte per gli amici pelosi che si trovano in canile.

Al loro arrivo in piazza Alfieri ad Asti sono stati accolti dal Sindaco Maurizio Rasero, dalla consigliera comunale Elisabetta Lombardi, promotrice del progetto nuove povertà, e Lavinia Saracco, delegata del Coni Asti.