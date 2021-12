Il nuovo Astigiani va in scena al teatrino di San Pietro e in serata arriva il Gelindo per la veglia natalizia

Il numero 37 della rivista Astigiani è andato in stampa. La presentazione si terrà lunedì 20 dicembre alle 17.30 al teatrino dell’oratorio della parrocchia di San Pietro ad Asti (ingresso dal cortile di corso Genova, si parcheggia nel cortile).

Sono pagine tutte da leggere con numerose sorprese e belle novità. Tra le pagine anche il portfolio del Bagna Cauda Day appena concluso con le foto dei 16 migliori bagna pass. La copertina è affidata ad un disegno di Antonio Catalano sul tema del Quarto Re Magio, ma tra i temi anche l’epopea del partito dei contadini, un ritratto di Alfieri bambino, l’ultima testimone di Augusto Monti, una pausa di gusto con le memorie a tavola, gli esordi del jazz astigiano e molto altro. Il confesso che ho vissuto è dedicato allo scenografo Ottavio Coffano.

Come sempre la rivista verrà sfogliata insieme al pubblico e sarà anche l’occasione per un saluto e un augurio di buone feste. L’associazione Astigiani presenta ogni volta la rivista in un luogo diverso. Considerando che uno dei servizi è dedicato ai 50 anni del Magopovero, formazione teatrale che calcò le prime scene nel teatrino di San Pietro, è stato deciso un simbolico ritorno. In serata dalle 21, sullo stesso palcoscenico andrà in scena il Gelindo nella versione di veglia natalizia proposta dal gruppo J’Arliquato di Castiglione.

Gli abbonati potranno ritirare la loro copia, rinnovare l’abbonamento o donarne uno ai propri cari come regalo di Natale. Per l’accesso è obbligatorio il green pass.

Ecco le firme di questo numero di Astigiani:

Massimo Barbero, Lidia Bianco, Piergiorgio Bocco Ghibaudi, Patrizia Camatel, Roberta Favrin, Marida Faussone, Carla Forno, Luigi Gallareto, Franca Garesio Pelissero, Paola Gho, Donatella Gnetti, Piercarlo Grimaldi, Sergio Miravalle, Paolo Monticone, Marianna Natale, Mario Renosio, Giovanni Ruffa, Alessandro Sacco, Pippo Sacco, Giancarlo Sattanino