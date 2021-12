Il Gruppo Vespisti Pensionati di Asti compie cinque anni: tutto iniziò da… “e se giobia andejsu al mar a mangè i pèss ..?”

Riceviamo e pubblichiamo il resocondo dei primi cinque anni di attivià del Gruppo Vespisti Pensionati di Asti.

Il “GVP” dal 2017 – 2021 .

Resoconto del primo lustro di attività: era il 7 di settembre 2017, un giovedì durante la nostra solita riunione settimanale del Vespa Club Alfieri uno di noi disse: “e se giobia andejsu al mar a mangè i pèss ..?” (e se giovedì andassimo al mare a mangiare i pesci) abbiamo detto di si. Mario Povero, Sergio Gallo, Ezio Ruscalla, Massimo Borgo, Massimo Cecere, Franco Vercelli e Luca Benivegna partono per Celle Ligure e seduti al tavolo mentre gustavamo l’impepata di cozze nasce il GVP, Gruppo Vespisti Pensionati con età media 70 anni.

Sono già passati cinque anni e il GVP ha fatto 131 uscite con 502 partecipazioni percorrendo un totale di 36.475 km (dalle 8 uscite del 2017, le 22 del 2018, le 39 del 2019 rallentate a 25 nel 2020 causa Covid per una ripresa con 37 uscite al 1 dicembre 2021), la lunghezza media è stata di 278 km con una presenza media a parte le uscite solitarie o in coppia di 4/5 persone.

La Top Ten dei 33 Vespisti che finora hanno partecipato alle uscite vede assegnato il titolo di “Girulun” per km percorsi (tot. del gruppo 36.475) a Mario Povero che ha percorso 29.782 km seguito da Ruscalla Ezio con 25.498 km e da Vercelli Franco con 24.016 km, seguiti in ordine da Torta Franco, Gallo Sergio, Cecere Massimo, Venezia Angelo, Demarzio Donato, Nalì Dante e Intera Gino.

Il titolo di “Girulun” per il numero di presenze (tot. del gruppo 131) alle uscite è sempre Povero Mario a detenere il primato con la presenza a 116 uscite seguito da Ruscalla Ezio con 95 e da Vercelli Franco con 79, seguiti in ordine da Torta Franco, Gallo Sergio, Cecere Massimo, Venezia Angelo, Demarzio Donato, Intera Gino e Nalì Dante.

L’uscita più lunga e importante è stata quella fatta nel ponte del 25 aprile del 2019 in Sicilia da Gallo Sergio, Marina Occhiena, Povero Mario, Vercelli Franco, Ruscalla Ezio e Venezia Angelo per partecipare al Raduno del 70° del Vespa Club d’Italia a Barcellona Pozzo di Gotto con risalita in Vespa d’Italia e attraversamento degli appennini per arrivare in Romagna per poter dire di aver toccato così tutti i mari, un percorso di 2.155 km per questa impresa 09-02-2020 il GVP del Vespa Club Alfieri è stato premiato al museo Piaggio di Pontedera come Club che ha fatto più km e più partecipazioni nei raduni del 70esimo del Vespa Club d’Italia!!!! PRIMO CLUB IN ITALIA!!!!!!! E con riconoscimenti speciali sono stati premiati altri due membri del GVP: – Marina Occhiena come figura femminile e Franco Vercelli per aver compiuto i 70 anni nel 70esimo compleanno del Vespa Club d’Italia sempre al raduno di Barcellona P.D.G.

L’uscita più difficile fatta il 23 agosto 2020 la salita ai 3000 mt del Colle del Sommelier, le più mitiche il 4 luglio 2019 l’Assietta e 6 agosto 2020 il Colombardo, la più fredda l’Agnello Treffen e poi i passi o colli dell’Agnello, Nivolet, Tenda, Maddalena, Sampeyre, Lombarda, Moncenisio, Izoard, Bonette, Sestriere, Monginevro, Scala, Joux, Lys, Braida, Fauniera, Finestre, Dieta, il Faiallo, lo Stelvio, Pian del Re e Regina, il Pian della Mussa, Pamparato, Pesio, Penice, Melogno, Sassello, Beigua, le strade la Cannobina, la Broglina, la Panoramica Zegna, i Laghi Viverone, Orta, Maggiore e poi la Liguria le Langhe il Monferrato e il Roero e tante altre.

Se sommiamo le distanze percorse per partecipare alle uscite del Gruppo Vespisti Pensionati in questi cinque anni a fine 2021 risulta che sono stati fatti 177.294 km. pari a 4,4 volte in giro della Terra, tante volte abbiamo sbagliato strada ma abbiamo sempre prima o poi trovato quella giusta e anche per questo abbiamo fatto nostra la frase di Giorgio Faletti: “talvolta e meglio perdersi per una strada impossibile …. Che non partire mai …”