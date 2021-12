Il CPIA ritorna a San Damiano d’Asti, aperte le iscrizioni

Il CPIA di Asti, in collaborazione con il Comune di San Damiano, organizza corsi gratuiti per adulti italiani e stranieri che intendono conseguire la terza media o migliorare la propria conoscenza della lingua italiana.

Il Comune di San Damiano è uno dei Comuni dell’Astigiano con la percentuale maggiore di residenti stranieri, che costituiscono il 14,5 % della popolazione residente, a fronte di una media provinciale dell’11,2 %. Sono circa 1200 i cittadini stranieri residenti.

E’ in questo contesto che il CPIA 1 di Asti insieme all’amministrazione locale, ha deciso di far partire un corso di Italiano per stranieri. Non è la prima volta che la scuola per adulti istituisce corsi per la comunità sandamianese, già in passato erano stati attivati corsi per adulti di Italiano, anche grazie a progetti specifici come “Petrarca”.

L’insegnamento della lingua italiana agli adulti stranieri rientra nell’ambito delle più ampie politiche europee e nazionali sull’istruzione degli adulti. La scuola di italiano non solo aiuta i percorsi individuali di ricerca del lavoro, ma promuove la comprensione dei propri diritti e doveri, l’interazione tra culture di appartenenza e l’arricchimento reciproco delle conoscenze.

La valorizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite prima della migrazione passa attraverso l’apprendimento della lingua italiana, che diventa ponte e strumento di integrazione.

Inoltre nei percorsi di Italiano L2 è prevista una formazione civica, su diritti e doveri. Il Conseguimento dei livelli linguistici A2 è essenziale per ottenere il Permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta di soggiorno).

I percorsi di apprendimento della lingua italiana sono anche utili nell’ottica di un’eventuale domanda per la Cittadinanza italiana che prevede il conseguimento del Livello B1 di Italiano.

I percorsi di Licenza Media sono requisito essenziale per accedere a qualsiasi percorso formativo o di Istruzione Superiore.

Le lezioni si terranno in orari pomeridiani o serali nei locali della scuola media in Via Cisterna 13, a partire da Gennaio 2022.

Come iscriversi?

Per iscriversi, è possibile compilare il modulo online sul sito della scuola: cpia1asti.edu.it/iscrizioni.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0141 095803 o scrivere a atmm11300g@istruzione.it.