Il bilancio del 2021 della Progeo Asti, un anno al servizio della collettività

Il fine anno è sempre tempo di bilanci. La Progeo Asti Odv nonostante la pandemia che continua a limitare tutte le attività, comprese quelle del mondo del volontariato, nel 2021 non è stata ferma ed ha cercato di dare il proprio contributo alla collettività in linea con i propri principi statutari.

“La nostra avventura continua. Siamo cresciuti grazie all’impegno dei nostri volontari ma anche grazie a chi ha creduto in noi con la donazione del 5×1000. Il nostro 2021 è cominciato con la donazione di mascherine ad altre associazioni di volontariato e all’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Asti.

Ci siamo impegnati con gli altri gruppi del Coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Asti con la consegna di mascherine, tamponi ed altro materiale alle Case di Riposo e r.s.a. di Asti e provincia. Abbiamo provveduto ai trasporti dei vaccini dall’ospedale Cardinal Massaia ai centri vaccinali della provincia.

Il nostro impegno è poi continuato all’inizio della primavera con il montaggio di una tenda nel centro vaccinale di via Scotti e, sempre sotto l’egida del Coordinamento provinciale, abbiamo effettuato servizio di informazione nei centri di vaccinazione di via Scotti e via Guerra” apre la nota della Progeo.

“La nostra crescita si è sviluppata con la nascita di un nostro parco auto costituito da un furgone ed un’autovettura, quest’ultima ottenuta grazie ad un finanziamento della Regione Piemonte.

Nel mese di maggio, una nostra squadra è stata impegnata con le altre forze del Coordinamento nella tappa del Giro d’Italia e nel mese di giugno siamo intervenuti nella zona di Castell’Alfero a seguito di un violento nubifragio.

Il 2021 ha segnato l’avvio dell’attività della nostra Squadra Calabroni (foto sotto), costituita da otto volontari specificatamente formati, che in poco più di un mese ha effettuato oltre 30 interventi di rimozioni di nidi di calabroni e vespe su richiesta di privati cittadini” prosegue il comunicato stampa.

“Ma non solo. Ha preso avvio la ristrutturazione della nostra sede, in frazione Palucco, grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Asti.

L’Assemblea dei Soci di quest’anno, ha visto l’elezione del nuovo consiglio direttivo con la conferma del Presidente Danilo Baggio e le “new entry” del Vice Presidente Gianni Faita e del consigliere Massimo Monacò, oltre alle riconferme dei consiglieri Pasquale Attianese, Maurizio Monacò, del Segretario Enrico Lodi e del tesoriere Giuseppe Ballario.

Non sono mancati i servizi di safety in una gara ciclistica dilettantistica a San Damiano d’Asti, alla festa patronale di Rinco, alla Fiera del tartufo di Montechiaro in collaborazione con il gruppo di protezione civile RCM di Portacomaro ed al nucleo di protezione civile di Isola d’Asti ed infine assistenza ai mercatini di natale di Scurzolengo” continua la nota della Progeo.

“Insieme alle altre associazioni e gruppi comunali del Coordinamento siamo stati impegnati nei servizi di protezione civile con la colonna mobile regionale, nell’emergenza alluvionale di Ovada. Non è mai mancato il nostro impegno nella manutenzione dei veicoli e dei mezzi del Coordinamento provinciale.

Siamo stati presenti all’iniziativa dell’Assessorato ai servizi sociali e del CSVAA, “Volontariato in vetrina” e siamo stati sostenitori della candidatura della nostra Città a capitale europea del volontariato per il 2023″ si legge nel comunicato

“Ringraziamo tutti i nostri volontari, oggi sono 38, ciascuno dei quali ha dato il proprio contributo compatibilmente alle esigenze personali e professionali, perché fare volontariato significa anche questo, donare una parte del proprio tempo a chi ha bisogno! Tutti insieme, i volontari, hanno fatto conoscere il mondo del volontariato, la protezione civile e hanno fatto crescere la Progeo!” conclude la nota della Progeo.