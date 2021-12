Grande successo per “Natale in carrozza“, svoltosi ieri in via Lamarmora ad Asti, L’evento è stato promosso dall’asilo Babylandia in collaborazione con la consigliere comunale Elisabetta Lombardi e la scuderia Alma Libre, il ricavato della manifestazione è andato alla ricerca di Telethon sulle malattie genetiche.

La consigliere Lombardi ha accolto le tante famiglie che hanno partecipato alla manifestazione di beneficenza, sottolineando come” una goccia può diventare il mare” e che anche in futuro continuerà l’impegno profuso per queste cause sociali.