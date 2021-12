I vini biologici di Maramao protagonisti alla Bottega Rava e Fava di Asti

Sabato 11 dicembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti per “Aspettando Natale” sarà ospite la Cooperativa Sociale Agricola “Maramao” di Canelli che presenterà la propria produzione di vini biologici: Moscato d’Asti, Barbera d’ Asti e Cortese dell’Alto Monferrato dal profumo delle colline Terre Unesco.

Maramao è una cooperativa agricola sociale che coltiva, produce, trasforma non solo prodotti agricoli bio ma anche relazioni, approcci e visioni sane.

Gli obiettivi si possono riassumere: vendere prodotti buoni, perché biologici, proporre un’economia buona,perché non sfrutta i terreni, ma recupera i territori; promuovere un lavoro buono, perché rispetta la persona. La produzone comprende ortaggi, piccoli frutti (fragole) e relativa trasformazione in sottoli e sottoaceti, passato di pomodoro, marmellate e cugnà. Grande importanza è data alla cura della vigna con relativa vinificazione in ottimi vini biologici.

Da evidenziare l’ultima attività intrapresa: la costruzione del pollaio con un piccolo allevamento bio di galline con produzione di uova. Maramao gestisce inoltre una vendita diretta dei propri prodotti tramite la Bottega davanti alla stazione di Canelli.

Maramao aderisce a Solidale Locale, della Cooperativa Della Rava e Della Fava ed è una collaborazione attiva fin dal suo nascere.

I VINI DI MARAMAO