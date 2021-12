I servizi di compro auto usate, come funzionano e a chi affidarsi

Il mercato dell’usato sta vivendo un periodo d’oro. A renderlo sempre più forte una serie di fattori concomitanti, tra i quali spiccano i costi sempre più alti delle vetture nuove e le rinnovate difficoltà finanziarie determinate dalla pandemia di Covid in atto.

Per chi ha intenzione di vendere la propria vettura in tempi brevi, magari per avere liquidità aggiuntiva da riservare a spese considerate necessarie e più utili, oppure per rinsaldare un bilancio familiare messo in crisi, una possibile soluzione è rappresentata dai servizi di compro auto usate che sono sempre più fiorenti sul web.

Come funziona il compro auto usate

Il modus operandi dei compro auto usate è molto semplice. Basta recarsi sulla home page del sito che propone questo genere di servizio, come nel caso di https://www.stylemotor.it/compro-auto/, e compilare un questionario per avviare il contatto. A stretto giro di posta arriverà la risposta dell’azienda, la quale avvierà una fase di istruttoria tesa a determinare il reale valore dell’auto che si intende vendere. Fatta la valutazione, non resta che dare la risposta definitiva e procedere alla firma del contratto che sigilla l’accordo tra le parti.

Quali sono i vantaggi dei compro auto usate?

Per quanto riguarda i vantaggi collegati a questo genere di compravendita, il più evidente è in ordine alla tempistica dell’operazione. Le trattative tra privati, infatti, sono solite protrarsi a lungo proprio a causa dei tanti passaggi che le caratterizzano. Nel caso dei compro auto usate la procedura è, come abbiamo visto, scandita da pochi passaggi, tanto da permetterne una rapida conclusione, senza perdite di tempo.

Altro vantaggio è da ravvisare poi nell’affidabilità dell’azienda che compra, fattore che consente di schivare i pericoli collegati alle compravendite tra privati, in particolare quelli di possibili truffe. Avere a che fare con uno sconosciuto non è il modo migliore per procedere alla vendita di un bene che, in ogni caso, ha un discreto valore.

Quali sono gli svantaggi di questa modalità di commercio?

Come per ogni aspetto della vita di tutti i giorni, i compro auto usate hanno alcuni difetti, da tenere presenti prima di adeguarsi ad una trattativa con gli stessi. Il primo dei quali è proprio collegato alla valutazione della vettura che si intende vendere.

Non è un mistero che vendere seguendo queste strade possa portare a ricevere una quotazione leggermente inferiore al potenziale valore dell’auto: a fronte di questo si può ottenere una trattativa rapida, un pagamento immediato e la possibilità di vendere anche auto che non siano più troppo appetibili sul mercato.

Meglio quindi provare a vendere privatamente dedicando tempo e lavoro all’inserimento di annunci ed ai vari appuntamenti con utenti interessati, o accontentarsi di una cifra leggermente inferiore, ma risparmiando tempo prezioso? Sempre più automobilisti propendono per la seconda ipotesi, stando al successo sempre crescente dei compro auto usate. Soprattutto nel caso in cui vogliano poi acquistare una vettura nuova ed abbiano fretta di vendere la propria.

Foto di mohamed Hassan da Pixabay.com