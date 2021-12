I ragazzi del Castigliano di Asti protagonisti del progetto con l’Associazione cure palliative Vivere qui e ora

E’ stato presentato questa mattina in una conferenza online il protocollo di intesa tra l’ I.I:S. A. Castigliano e l’Associazione Culturale cure palliative Vivere qui e ora o.d.v., finalizzato a promuovere la cultura del volontariato, a favorire l’inclusione sociale ed educare alla valorizzazione della vita.

Ad aprire la conferenza la Dirigente scolastica Martina Gado, per un saluto, cui è seguito l’intervento di Roberta Bornino, già responsabile dello Sportello Studenti del Castigliano, ora in veste di volontaria, ha condiviso con i ragazzi le conseguenze dalla pandemia, soprattutto a livello psicologico e si è cercato di sopperire alla mancanza di un luogo fisico per incontrarsi con uno sportello online. In questo contesto è nata la collaborazione con l’Associazione Vivere qui e ora e le classi del corso Socio-Sanitario, un’attività soprattutto sul piano laboratoriale, improntato al volontariato, con la finalità di educare al significato della morte, come naturale elemento della nostra esistenza, in modo da educare i giovani per gestire le proprie ansie, le paure e il dolore.

Antonietta Bamundo, presidente di Vivere Qui e Ora, e Giuseppe Parello, oncologo palliativista dell’Associazione e vicepresidente. “Il mio enorme ringraziamento va alla scuola per l’impegno e la sensibilità con cui ha affrontato le tematiche e gli studenti che, data la loro giovane età, hanno affrontato il progetto in modo meraviglioso, dimostrando grande sensibilità verso una tematica piuttosto problematica.” è il grazie della Bamundo. “E’ stato un percorso iniziato con la consapevolezza e la necessità che la cultura dei giovani si arricchisse della cultura della non sofferenza” fa eco Parello. “Come associazione siamo attivi da più di due anni e riteniamo che non si possa non sensibilizzare la cittadinanza in merito a questo tema, inteso come cultura del non accanimento terapeutico, dell’inclusione, della consapevolezza che la morte fa parte della vita. Oggi la morte tende a essere isolata, non è più un momento sociale mentre la società ha bisogno di capire che bisogna tornare a come era tra fine Ottocento e inizio Novecento. Se stimolati i ragazzi danno tantissimo e lo abbiamo visto nei lavori fatti durante il progetto, che hanno prodotto disegni e frasi che colpiscono ed emozionano.

Fabiana Castaldo, docente del Castigliano, ha illustrato i progetti già realizzati: “L’associazione Vivere qui e ora ha permesso di realizzare un importante corso di formazione in cui i ragazzi hanno avuto occasione di avvicinarsi al concetto di morte e della gestione della paura. Iniziato lo scorso anno, il corso continuerà per i ragazzi in uscita dal corso Socio Sanitario. La formazione abbraccia anche altri indirizzi, in particolare quello meccanico e quello della moda che non solo ha realizzato un calendario ma anche dei cappellini.”

Nella stessa occasione è stato presentato il calendario 2022 dell’Associazione che è stato arricchito da immagini e testi realizzati dalle allieve della classe V del corso moda. Antonella Marietta ha curato le immagini del calendario. “Parliamo di abito, il primo modo con cui ci presentiamo agli altri.” Da qui sono partite le riflessioni dei ragazzi, in particolare della VM, che hanno dovuto creare dodici bozzetti abbinati a delle considerazioni sulla vita. Quattro degli abiti disegnati sono diventati prototipi e saranno donati all’Associazione Vivere qui e ora. Anche i ragazzi del corso di meccanica hanno realizzato degli oggetti attraverso il Faber lab, coordinati dal docente Guido Anselmo. “Il progetto ci ha dato la possibilità di conoscere più a fondo di cosa si tratta quando si parla di cure palliative ma ci ha permesso di conoscere anche meglio noi stessi” hanno sottolineato i ragazzi.

Un plauso per queste iniziative è arrivato dal Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che si è collegato alla conferenza online, sottolineando l’importanza di questi progetti che permettono di andare oltre alla preparazione didattica.

Ricordiamo che domani l’IPSIA Castigliano aprirà le sue porte con l’Open Day per una giornata in cui le famiglie potranno avvicinarsi alle numerose proposte dell’istituto scolastico astigiano. Per tutte le informazioni e prenotarsi clicca QUI.