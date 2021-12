I benefici del pane

Il pane è uno degli alimenti più temuti da coloro che vogliono mantenere la linea. In vero, in dosi corrette, i nutrizionisti suggeriscono ai loro pazienti di mangiare pane, perché contiene delle sostanze benefiche che danno bene al nostro organismo. Per chi non lo sapesse, come si legge anche su Lettoquotidiano.it, ci sono anche regole su come tagliare il pane, questo proprio a dimostrazione del fatto che si tratta di un cibo importante troppo spesso trascurato.

Mangiando in dosi limitate, il pane è ottimo per il fabbisogno calorico del proprio organismo, un po’come avviene per la pasta, i cereali e le patate.

Sia dalle nostre parti che nel resto del mondo, resta comunque un cibo molto amato, sano, anche se devi imparare a riconoscere il pane buono. Prima di parlare delle proprietà sarebbe opportuno capire come fare a riconoscere un buon prodotto, magari artigianale, perché se fatto nel modo giusto, ci si può approcciare a buone proprietà nutrizionali e ottimo sapore.

Quali sono proprietà e benefici del pane

Lo sappiamo tutti, inutile nasconderlo, il pane è una fonte di carboidrati complesso. Se ne mangi in abbondanza è difficile assorbirlo, senza contare che produce scoprire metaboliche. Offre un senso di sazietà e assicura che le cellule abbiano un ottimo apporto energetico. Nel pane sono contenute proteine di origine vegetale, per cui sono incomplete. Il pane non ha al suo interno aminoacidi essenziali, fra cui la lisina. Per mangiare qualcosa di più completo, il pane va accompagnato con formaggi, salumi o legumi, così da poter assumere altri aminoacidi completi.

Ma quali sono i vantaggi dei carboidrati? Con i carboidrati complessi, contenuti ad esempio nei cereali, si dà al proprio organismo molta energia. Possiamo considerarli molto più digeribili rispetto ai lipidi e molto più leggeri delle proteine?

– Prevenzione da colesterolo e calcoli grazie alle fibre

Come hai potuto ben capire nel pane troviamo molte fibre. Queste ultime permettono di aumentare la sensibilità all’insulina, di diminuire la produzione di bile. In questo modo si previene la formazione di calcoli, si abbassano i livelli di colesterolo e si previene la formazione d di trigliceridi, alias grassi nel sangue.

Se decidi di mangiare pane integrale, l’assorbimento di zuccheri è inferiore, così come sono più basse calorie e grassi. Si rilascia meno glucosio.

– Favorisce la regolarità intestinale

Grazie alla cellulosa contenuta nel pane, si evita la stipsi e si favorisce la regolarità intestinale. In tal modo di modula anche il senso di fame e si diminuisce la quantità di cibo ingerito. Sempre le fibre depurato l’organismo, stimolando la defecazione, in quanto attaccano le sostanze tossiche e le eliminano dell’intestino.

– Previene le malattie cardiovascolari

Stando ad alcuni studi americani pare che se si segue una dieta a base di farinacei, tra cui il pane, aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari e le malattie degenerative.

– Ossa forti grazie al mix di cereali

I pani che sono realizzati usando un mix di cereali, come orzo, mais, grano, e segale sono un concentrato di vitamina A e altri minerali, perfetti per rendere le ossa più forti. Anche ferro magnesio, manganese sono ideali per fortificare le ossa.

Effetti collaterali

Per coloro che soffrono di glicemia alta, il pane non andrebbe consumato in modo smoderato. Al contempo si consiglia il consumo di pane integrale lievitato naturalmente. Chi soffre di pressione alta deve moderare il consumo perché nel pane c’è sale.

Chi segue una dieta a basso contenuto di grassi, dovrebbe preferire pani pieni di fibre e senza grassi. In questo modo si compensa gusto a perdita di peso, senza compromettere l’apporto calorico.