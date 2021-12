Grandi emozioni con il concerto di Natale dell’istituto Monti di Asti

Gli allievi delle classi prima e seconda del Liceo Musicale “Augusto Monti” hanno salutato l’arrivo delle vacanze natalizie con un concerto. Nel pomeriggio di martedì 21 dicembre, infatti, presso l’Aula Magna dell’istituto scolastico astigiano guidato dal Dirigente Scolastico Giorgio Marino, i ragazzi hanno accolto in due momenti distinti (ore 17 e 18:15), nel rispetto delle normative anti Covid, docenti e famiglie, proponendo brani tipici della tradizione natalizia (We wish you a merry Christmas, Jingle Bells, O Tannenbaum, Happy XMas), esibendosi in orchestra, da solisti, in duo, in trio, in quartetto.

Alcuni genitori non hanno celato l’emozione provata nell’assistere alla performance dei figli e in tanti hanno voluto immortalare il momento effettuando riprese video con lo smartphone. I ragazzi hanno dimostrato talento, passione, capacità, determinazione, già consapevoli che fare musica significa comunicare un messaggio capace di arrivare dritto al cuore dello spettatore. Le interpretazioni al pianoforte degli alunni Caterina Gandino, Filippo Griseri, Fabrizio Ronco, Matteo Rosa (per citare solo alcuni tra i giovani pianisti del “Monti”), che hanno eseguito rispettivamente Reverie di Debussy, la Sonata K545 di Mozart, il Valzer op. 64 n. 2 di Chopin, Maple Leaf Rag di Scott Joplin, hanno immerso i presenti in un’atmosfera magica, sognante, irripetibile. Applausi anche per Eleonora Maffia, interprete alla chitarra dello Studio n. 6 di Leo Brower, e per i duo flauto-pianoforte (allievi Filippo Griseri e Laura Nuara, che hanno proposto Once upon a dream, da un tema di Tchaikovsky) e canto-chitarra (Francesca Paonessa e Caterina Gandino, che hanno eseguito un’interessante e alternativa versione del brano FourFiveSeconds di Paul McCartney, con la Gandino che, in un dato momento del pezzo, ha lasciato temporaneamente la chitarra per suonare degli accordi al pianoforte). Graziosa la violinista Emilia Ceretta, accompagnata al pianoforte da Simone Amoroso, che ha suonato il Concertino di Kuchler.

Toccante il momento in cui voci (Oana Bucsa, Francesca Paonessa, Ludovica Visconti), chitarre (Ada Gallo, Matteo Lovisone, Samuele Romeo) e coro si sono esibiti con Happy XMas di John Lennon, noto classico che ha mosso al canto anche il pubblico. A concludere il tutto, la proiezione di un video curato dalla prof.ssa di scienze motorie Claudia Pulzoni che in palestra, sulla base di Jingle Bells Rock, celeberrimo brano natalizio di Bobby Helms, ha ripreso tutti i ragazzi della classe prima a cantare e ballare a ritmo di musica. E il pubblico ha manifestato a gran voce il proprio gradimento nei confronti di questa simpatica iniziativa. Gli astanti hanno apprezzato molto anche le scenografie, curate con dovizia di particolari dal docente di storia dell’arte Marino Ferraris.

«La musica è passione, studio e convivialità, caratteristiche del liceo musicale e della nostra scuola in generale» – queste le parole del prof. di Lettere Raffaele Girasole; «in occasione del Natale il concerto è un evento importante perché permette di mettere in luce i frutti fin qui raccolti e di gettare nuovi semi con un uno spirito di condivisione che coinvolga tutti gli attori della scuola: insegnanti, studenti, dirigenza, famiglie». Girasole è sulla stessa lunghezza d’onda del Dirigente Scolastico Marino, soddisfatto del successo che gli allievi “musicisti” stanno raccogliendo in termini di conferme e consensi. Un successo che premia gli sforzi e la volontà del Dirigente e di Maurizia Branda, che si sono adoperati nel recente passato perché il “Monti” annoverasse anche un Liceo Musicale.

«Mi complimento con i docenti e con gli allievi per la professionalità e l’impegno profuso per realizzare questa bellissima e riuscitissima iniziativa – dichiara entusiasta Marino; nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, i ragazzi hanno saputo incarnare pienamente lo spirito di dedizione, unione e professionalità che da sempre qualifica l’identità dei nostri licei».