Gli eventi di Natale per grandi e piccini a Castagnole delle Lanze

A Castagnole delle Lanze un ricco calendario di eventi contraddistingue i giorni di avvicinamento alla grande festa del Natale, proseguendo poi fino ai primi giorni del nuovo anno. Da mercoledì 8 dicembre e fino a giovedì 6 gennaio sarà di scena “Il Borgo dei Presepi”: nel centro storico del paese e nel Parco ella Rimembranza si potrà ammirare l’esposizione di circa 200 presepi, facenti parte del circuito “Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato”.

“Il Natale dei piccini” è dedicato invece in particolare ai bambini, e avrà inizio domenica 12 dicembre con il “Treno di Babbo Natale” lungo il Percorso dei Presepi: corsa gratuita con partenza da piazza Carlo Giovannone, che si ripeterà anche domenica 19 dicembre; lunedì 13 dicembre alle ore 16.30 alla biblioteca comunale di via Tagliaferro “Natale in biblioteca”, con letture ad alta voce per i bambini dai 3 ai 7 anni; giovedì 16 dicembre alle ore 21, serata di teatro per bambini al salone parrocchiale di San Bartolomeo, che ospiterà “Il Natale del Gelindo”: spettacolo di tradizione per marionette a filo, presentato dalla compagnia Marionette Grilli, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti (info: 339.2532921).