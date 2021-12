Gli auguri di Natale di ATnewsKids

Per il mese di dicembre abbiamo pensato ad un ATnewsKids solo online ed eccoci qui per augurare a tutti Buon Natale in modo speciale, con tanti contenuti dedicati ai nostri giovanissimi lettori. Di seguito trovate i titoli dei nostri articoli dedicati all’avvicinamento al Natale e ad alcune iniziative speciali. Cliccate sul titolo e … buona lettura!

Cambiamo le nostre abitudini per rispettare l’ambiente: perché non cominciare dai regali?

Personalizzato e sostenibile: quando il pacchetto è più importante del regalo

Stampini con mani e piedi: lo speciale presepe di Linda e Cesare

Alla Scuola Elementare Pascoli si organizza “La Carovana di Natale”

E’ online il “Concerto degli Auguri” dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti

LA FANZINE DI ATNEWS

Lo scorso anno vi avevamo proposto una fanzine di Natale. Sapete cos’è? E’ un foglio che, seguendo le istruzioni, potrete trasformare in un piccolo libretto ricco di curiosità!

Scarica la fanzine di Natale di ATnews e crea il tuo mini libretto delle feste!

C’ERANO UNA VOLTA… I PENSIERINI DI NATALE SU ATNEWS

Prima che scoppiasse la pandemia e prima che nascesse ATnewsKids, in vista del Natale molti bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie di Asti e provincia riempivano ATnews dei loro pensierini di Natale. I pensieri continuano ad essere online e con l’avvicinarsi delle festività ritornano ad essere letti. Vista la situazione di emergenza che le scuole devono affrontare, non abbiamo più avviato iniziative negli ultimi due anni, ma per questo articolo speciale di auguri, abbiamo pensato di radunare quelli pubblicati nel 2018 e nel 2019 tutti insieme, suddivisi per scuola!

Gli Auguri dei Bambini della Scuola Primaria “Anna Frank” di Asti

Gli Auguri dei Bambini della Scuola Primaria “Bottego” di Quarto d’Asti

Gli Auguri dei Bambini della Scuola Primaria “Savio” di Asti

Gli Auguri dei Bambini della Scuola dell’Infanzia De Benedetti di Asti

Gli Auguri dei Bambini della Scuola dell’Infanzia Borgo Tanaro di Asti

Gli Auguri dei Bambini della Scuola Primaria di Agliano Terme

Gli Auguri dei Bambini della Scuola Primaria di Calamandrana

Gli Auguri dei Bambini della Scuola Primaria di Tonco

BUON NATALE DA ATNEWSKIDS!