Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di Natale della Cooperativa della Rava e della Fava

Anche quest’anno la cartolina di Natale ed Anno nuovo è opera di Convergenze Concept Lab di Clara Ceppa e vuole sinteticamente rappresentare un ringraziamento ed un augurio corale da parte di tutti i soggetti che fanno parte della rete della Cooperativa Della Rava e Della Fava.

Con il 2021 tagliamo un altro importante traguardo: i 35 anni di lavoro ed impegno per costruire concretamente un’economia sociale e solidale sul nostro territorio.

Un ringraziamento ed un augurio che rivolgiamo a tutti i nostri soci, i nostri clienti, i nostri collaboratori, i nostri tantissimi partner per un 2022 in cui continueremo insieme a lavorare su valori in cui crediamo.

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA