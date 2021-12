Gabiano, la Pro loco consegna il Premio della Bontà a don Carlo Pavin

Nella chiesa di S. Pietro Ap. in Gabiano, al termine della S. Messa della Vigilia di Natale, la Pro Loco di Gabiano, rappresentata da Claudio Bruno, per mano del Sindaco Domenico Priora, ha

conferito il Premio della Bontà 2021.

Si è trattato di un premio simbolico, costituito da un bellissimo presepe con statue in ceramica, dedicato alla Famiglia, a tutte le famiglie della comunità. La Pro Loco l’ha consegnato al Parroco don Carlo Pavin con questa motivazione: “La famiglia come casa, luogo sicuro e accogliente. Punto di riferimento per ognuno di noi, nei momenti felici e nei momenti meno gioiosi. La famiglia in cui si cresce e che ci accoglie ad ogni nostro ritorno. A tutte le famiglie, i più sinceri auguri di un buon e sereno Natale!”.

Don Carlo ha ringraziato la Pro Loco per il delicato gesto che racchiude un profondo riconoscimento alla Famiglia, intesa come fucìna di Amore e di Fedeltà; dopodiché, ha incaricato i suoi collaboratori di disporre il presepe sull’altare della cappellina dedicata alla Natività. Concluso ufficialmente il momento della premiazione, il Sindaco Priora ha rivolto a tutta la comunità gli auguri di Buon Natale e sereno anno nuovo da parte dell’intera amministrazione.

Il momento di festa è proseguito sul sagrato della chiesa, dove gli Alpini del Gruppo Gabiano-Villamiroglio hanno servito panettone e vin brulè a tutti.