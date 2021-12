Furto di una divisa ad un operatore della Croce Rossa di Asti, l’allerta del presidente per possibili truffe

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Presidente del Comitato CRI di Asti Dott. Stefano Robino.

A seguito di un’infrazione nell’appartamento di un nostro operatore è stata rubata una divisa di colore rosso appartenente alla Croce Rossa Italiana, le autorità sono state immediatamente informate.

Visto il periodo Natalizio è probabile che i malviventi possano utilizzare la divisa per ordire truffe a danno di ignari cittadini, pertanto, raccomando la massima attenzione soprattutto per i soggetti vulnerabili come anziani e disabili che in questo momento sono ancora più a rischio del solito.

Ricordo che la Croce Rossa Italiana:

– NON effettua raccolta fondi “porta a porta”

– NON vi contatta direttamente per proporvi donazioni (controllate sempre i canali ufficiali)

– NON vi contatta direttamente per proporvi servizi di trasporto

– NON effettua tamponi a domicilio

Se dovessero presentarsi dei soggetti per proporvi un’iniziativa sopraelencata vi invito a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine – NUE 112.

Ricordo inoltre che il personale della Croce Rossa Italiana viaggia a bordo di macchine con diciture e loghi istituzionali e non su macchine private.

Utilizzate esclusivamente i canali ufficiali per entrare in contatto con noi o con una delle nostre sedi presenti in Provincia, potrete trovare i numeri sul sito www.criasti.it oppure chiamandoci al 0141/417741.