Fugge dopo una lite in centro ad Asti e aggredisce un poliziotto: arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 22 dicembre, gli operatori della volante sono intervenuti per una lite segnalata in corso Alfieri tra due cittadini stranieri, uno dei quali aveva utilizzato come arma di minaccia una bottiglia rotta.

L’uomo prima dell’arrivo della pattuglia fuggiva, ma veniva inseguito da personale della vigilanza privata accorsa per sedare la lite che, dopo una corsa per le vie cittadine, lo fermavano e poi lo affidavano agli agenti.

L’uomo si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica da alcol, uno degli agenti nel tentativo di calmarlo veniva aggredito ricevendo due pugni nello stomaco. Il poliziotto aggredito veniva refertato dal Pronto Soccorso, ricevendo una prognosi di 3 giorni.

L’impeto dell’uomo lo spingeva a tentare di impossessarsi della pistola d’ordinanza dell’agente; tuttavia grazie alla prontezza e alle capacità operative dei poliziotti, lo stesso veniva bloccato ed arrestato senza che potesse concludere il suo intento criminoso.

Trasportato presso gli uffici della Questura e dopo averlo fatto assistere da personale del 118 in quanto affetto da patologia cardiaca, veniva identificato per R.M. di anni 40 cittadino marocchino pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, violenza a Pubblico Ufficiale e stupefacenti.

Terminate le procedure di rito il pregiudicato veniva arrestato per tentata rapina, lesioni e resistenza a P.U. e messo a disposizione della A.G. per il giudizio direttissimo.