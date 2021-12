Focolaio di Covid, il campo nomadi di via Guerra è in quarantena

Dieci casi di Covid 19 al campo nomadi di via Guerra. Come già accaduto questa primavera, il virus trova campo fertile al campo nomadi di via Guerra, costringendo il sindaco ad una ordinanza che dispone la quarantena generalizzata.

Dal 10 di dicembre, infatti, tutti i residenti nel camp sono sottoposti ad un periodo di quarantena a partire dalla data odierna e fino a diversa comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Tutti dovranno misurare la temperatura corporea 2 volte al giorno; in caso di comparsa di febbre o sintomi respiratori o aggravamento di sintomi preesistenti non recarsi spontaneamente al Pronto Soccorso o all’ambulatorio del medico.