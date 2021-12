Enrica Maravalle tra gli artisti contemporanei nel Catalogo dell’Arte Moderna Mondadori

L’artista canellese Enrica Maravalle, anche quest’anno è stata selezionata tra gli artisti contemporanei presenti nel Catalogo dell’arte moderna n.57, appena pubblicato dalla Editoriale Giorgio Mondadori e dedicato agli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi.

Nel volume, storico riferimento per gli operatori del settore e appassionati d’arte, oltre alle note biografiche, sono rappresentate due opere, “Sara” e “Il tulipano rosa”, di cui la prima riprodotta a colori a piena pagina.

Mi sento legata, in particolar modo, al ritratto di Sara, che fa parte della serie di personaggi femminili ai quali ho dedicato la mia ricerca in questo ultimo periodo – spiega l’artista – Ho cercato di rappresentare, attraverso le linee e i colori di un volto, un mondo di emozioni, di desideri, di sentimenti nascosti, nonché le mille sfaccettature che compongono l’animo umano, il carattere, la tenacia, l’attesa di un evento, la sorpresa, la dolcezza, la poesia di uno sguardo e, infine, il sogno”. [Clicca di seguito per saperne di più: (https://enricamaravalle.com/personaggi-femminili].

