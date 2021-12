E’ partita la campagna di crowdfunding per il nuovo romanzo del giovane astigiano Matteo Bona

Il lungo periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia non ha fermato l’intensa attività artistica del giovane astigiano Matteo Bona, che ha recentemente ultimato il suo nuovo romanzo “Le memorie di Workington County” ora in fase di crowdfunding sulla piattaforma della casa editrice milanese Bookabook (ecco il link: https://bookabook.it/libri/le-memorie-workington-county/)

Abbiamo fatto una chiacchierata con Matteo che ci spiega il perchè ha scritto il libro e come funziona questa nuova forma di finanziamento.

Perché hai scritto questo libro?

Ho scritto questo romanzo perché ne sentivo il bisogno. Dopo aver letto, e amato, i romanzi di McGrath e dopo aver dato più esami di Letteratura Inglese quante sono le dita sulle mani, mi sentivo abbastanza pronto per intraprendere questo viaggio. Tuttavia, non posso non annoverare come matrice d’ispirazione (perché sì, la letteratura è un furto) anche romanzi come “On the road” e “Maggie Cassidy” di Kerouac, “Pasto Nudo” e “Supernova” di Burroughs.

Che cos’è il crowdfunding?

Questo termine composto deriva dall’inglese e significa “Ricercare una folla”, ovvero ricercare un insieme di sostenitori che aderiscano a un qualsiasi progetto (un disco musicale, una pubblicazione, ecc.). Nel caso specifico di questo progetto, il termine ultimo sarebbe la pubblicazione in cartaceo del romanzo “Le memorie di Workington County”. Il crowdfunding è un metodo fondamentale con cui si possono due grandi mali dell’editoria contemporanea: (1) l’editoria a pagamento (EAP), che costituisce una vera e propria forma di sciacallaggio verso i giovani autori esordienti; e (2) riduce il rischio delle case editrice nel pubblicare testi di giovani autori. Si potrebbe dire che investire in una campagna di crowdfunding sia donare fiducia a un autore o un’autrice che, senza tale fiducia, rimarrebbe nell’ombra. Quindi, come si può aderire? Acquistando le pre-vendite del romanzo. Il goal che bisogna raggiungere sono le 200 prevendite. Obbiettivo arduo, ma non impossibile.

In tutto questo l’autore ci guadagna?

No, non sarà l’autore a ricevere i soldi. L’ammontare servirà alla casa editrice come fondamento per iniziare la pubblicazione del romanzo. Partecipare alla campagna di crowdfunding non solo aiuta l’autore e l’editore ma integra anche il lettore nel progetto di pubblicazione de “Le memorie di Workington County”, dandogli uno spazio fondamentale che nessun’altra casa editrice dona.

Una volta raggiunte le 200 prevendite cosa succederà?

Una volta raggiunto il goal delle 200 prevendite, la casa editrice provvederà a iniziare l’editing e la lavorazione pratica del romanzo, portandolo ufficialmente alla luce.

Perché scegliere Bookabook?

Questa casa editrice milanese rappresenta una realtà innovativa nel mondo delle case editrici contemporanee. Oltre a ritenere il crowdfunding un deterrente per la mala editoria, stabilendosi così come una realtà onesta e performativa, Bookabook è una realtà tutta al femminile, dove la sinergia, l’efficienza e la gentilezza sono cardini imprescindibili della loro professione.

Matteo Bona nasce ad Asti, il primo di gennaio del 1997.

Si diploma al Liceo Scientifico Statale Francesco Vercelli, indirizzo Scienze Applicate. Attualmente studia all’Università degli Studi di Torino. Nel gennaio del 2018 pubblica una raccolta di poesie e prose “Il senso del nulla” (Montedit). Nel corso dello stesso anno pubblica anche su riviste specializzate in arti grafiche (Università di Miami, Central Oklahoma University e sulla rivista della Carnegie Mellon University). Nel novembre 2018 pubblica la raccolta di racconti “Le feritoie d’alabastro” (Ofelia Editrice) e a dicembre concorre a un’importante progetto grafico per la Cold Mountain Review (Appalachian State University) e vince, grazie a quel progetto, il Readers’ Choice Award presso il medesimo ateneo.