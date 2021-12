E’ online il “Concerto degli Auguri” dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti

Ancora una volta la tecnologia è stata usata nel migliore dei modi e per un buon fine. La scuola secondaria “Astesano” dell’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti, non ha voluto riunciare al tradizionale “Concerto degli Auguri” e si è affidata ai mezzi tecnologici per far fronte alle troppe difficoltà e ristrettezze, dettate dalla pandemia, nell’organizzare il concerto dal vivo.

E’ stato infatti trasmesso ieri, giovedì 23 dicembre, alle 21 il “Concerto degli Auguri… in video!”. Il video-concerto è stato presentato dai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e da altri studenti che hanno eseguito alcuni brani registrati in classe. All’interno ci sono inoltre contributi dalle scuole primarie dell’IC di Villanova e alcune partecipazioni speciali del personale della scuola, dell’Amministrazione Comunale e di amici esterni sempre pronti a sostenere le iniziative scolastiche.

“Purtroppo le circostanze attuali non ci hanno concesso di incontrarci e festeggiare tutti insieme ma lo abbiamo fatto a distanza affidando all’etere il compito di portare lontano i nostri auguri, raggiungendo tutta la comunità scolastica e quella di Villanova” ha commentato l’insegnante di musica dell’Istituto, Chiara Ruffinengo. Parola d’ordine e hashtag dell’iniziativa: #lontanimauniti. E’ stato infatti possibile perpetuare la tradizione del Concerto di Natale che è un’occasione di incontro con le famiglie degli alunni e con l’intera cittadinanza e che offre una preziosa opportunità per gli studenti di mostrare il proprio talento e impegno in ambito musicale.

La preparazione del concerto ha coinvolto tutti gli alunni ma anche tutto il team della scuola “Astesano”, la dirigente Claudia Sardelli con il suo staff, i docenti, il personale di segreteria e gli operatori scolastici, che, con passione ed entusiasmo, hanno offerto il proprio contributo.

Di seguito il “Concerto degli Auguri… in video!” che si può visualizzare anche sul canale Youtube della scuola e per tutta la giornata odierna della Vigilia di Natale anche sul sito del Comune di Villanova.