E’ l’anno della sostenibilità: a Castelnuovo Belbo l’amministrazione comunale consegna alle Scuole le borracce

Martedì 14 dicembre sono state consegnate borracce in alluminio, dal Sindaco di Castelnuovo Belbo Aldo Allineri e dal Vice Sindaco Luigina Terzano, alle insegnanti della Scuola Primaria e Infanzia che hanno provveduto a distribuirle agli alunni.

Unitamente alla borraccia veniva consegnata una lettera da parte del Sindaco per spiegare il significato dell’iniziativa:

“Caro alunno/a,

oggi, con questo piccolo regalo, auspico che l’anno 2022 possa svolgersi senza interruzioni e che la nostra vita, seppure con le precauzioni e cautele del caso, possa tornare quanto prima alla normalità.

Finora il nostro piccolo paese ha dimostrato di essersi comportato bene, ma non si deve mai abbassare la guardia.

Questa borraccia riporta lo stemma del nostro Comune e potrà essere personalizzata scrivendo il vostro nome e cognome con pennarelli indelebili, oppure con un adesivo di vostro gradimento. Nelle intenzioni dell’amministrazione, la borraccia vuole essere uno stimolo educativo a non usare bottiglie di plastica, evitando sprechi, riducendo i rifiuti ed evitando di inquinare ulteriormente.

Vogliamo un mondo senza plastica!”

L’iniziativa fa parte di una serie di misure che l’Amministrazione comunale promuove per la riduzione della plastica, per avere benefici sulla tutela dell’ambiente, consentendo di limitare l’uso della plastica e avviando un processo di educazione dei cittadini sul non utilizzo di materiali nocivi per l’ecosistema.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la PIERH2O srl di Cuneo, azienda specializzata nel trattamento acqua ad uso alimentare, che già dal 2017 ha installato e gestisce la “Casetta dell’acqua” del Comune, oltre ad aver fornito decine di impianti domestici e per uffici nella zona.

La PIERH2O oltre a fornire le borracce fornirà i 2 erogatori e ne curerà la manutenzione periodica. Durante le festività natalizie verranno installati degli erogatori di acqua filtrata nei 2 plessi scolastici cosi da poter utilizzare l’acqua pubblica purificata.

L’utile gadget serve per ricordare a tutti i ragazzi e alle loro famiglie, che non solo è importante bere durante la giornata, ma che l’acqua che sgorga dai nostri rubinetti è buona, controllata e fa bene all’ambiente, bere “a km zero” e ridurre l’acquisto di contenitori plastici usa e getta è infatti uno dei comportamenti indispensabili per contribuire a salvaguardare la natura e il mondo in cui viviamo.