Domani, 12 dicembre è la “Giornata dedicata agli scomparsi”: ad Asti si illumina di verde il monumento in Piazza Roma

Il 12 dicembre è la “Giornata dedicata agli scomparsi”, ricorrenza istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse a ricordo di una donna, madre di due bambini, sparita nel nulla oltre venti anni fa.

Tale ricorrenza costituisce un’occasione per sensibilizzare tutte le componenti della società civile nei riguardi di un fenomeno tristemente attuale.

Nonostante negli ultimi anni si sia registrato un crescente impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di ricerca, le denunce di scomparsa continuano ad essere numerose, né vi sono elementi che inducano a ritenere che i numeri siano in diminuzione.

A ciò si aggiunge la dolorosa situazione dei familiari degli scomparsi, il cui profondo senso di disagio si acuisce allorquando le ricerche, nonostante l’impegno profuso, risultino infruttuose.

Il nostro territorio ha recentemente assistito alla scomparsa del giovane Emanuel Marino, allontanatosi lo scorso luglio dalla sua abitazione di Buttigliera d’Asti e la cui ricerca ha recentemente comportato un ingente spiegamento di uomini e mezzi.

Nel convincimento che la scomparsa di una persona, lungi dal costituire un fatto privato, sia una tragedia che coinvolge l’intera comunità, il Prefetto Alfonso Terribile, d’intesa con il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, ha sostenuto l’iniziativa di illuminare di verde alcuni edifici cittadini, promossa dall’associazione Penelope, da sempre operante a sostegno dei familiari degli scomparsi e particolarmente attiva sul territorio.

In tale ottica, nella giornata di domani, domenica 12 dicembre, sarà illuminato di verde il monumento cittadino dedicato all’Unità d’Italia sito in piazza Roma, quale segnale di speranza per tutti gli scomparsi che non hanno ancora fatto ritorno a casa e quale gesto simbolico di vicinanza alle loro famiglie.