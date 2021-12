Dodici posti per il Servizio Civile alla Croce Verde di Nizza Monferrato

E’ stato pubblicato il nuovo bando del servizio civile universale. Un’opportunità formativa di alto valore civico e di crescita personale per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti. Sono 12 i posti disponibili all’interno della Croce Verde di Nizza Monferrato. Il servizio civile alla Croce Verde nicese può riguardare l’ambito di soccorso in emergenza 118, ma anche il trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario.

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore. La presentazione delle domande è esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: -> domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022, salvo proroghe.

L’accesso alla piattaforma Domanda online per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.

“Si tratta di un impegno minimo, di circa 25 ore alla settimana, che, però, può fare la differenza. Attraverso questa esperienza i ragazzi potranno crescere e imparare insieme”, commenta il presidente Piero Bottero, che aggiunge “in passato sono diversi i ragazzi che hanno partecipato a bandi e progetti di crescita con noi, portando nel cuore ancora oggi quell’esperienza”.

Per ricevere tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria della Croce Verde al numero 0141/726390, all’indirizzo mail info@croceverdenizza.it o recarsi direttamente nella sede in via della Croce Verde 3 a Nizza Monferrato.

Ulteriori dettagli su http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/