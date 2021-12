Disegni che raccontano il Natale e la pandemia: le opere di Giorgio Franco in mostra a Cocconato

Un’allegoria della Sacra Famiglia composta da costumi teatrali e dal Bambino Gesù raffigurato come un grande globo luminoso, d’oro, accoglie il visitatore nel Salone comunale di Cocconato.

Queste installazioni a grandezza naturale sono opera di Giorgio Franco e fanno parte della rassegna Oro Incenso e Mirra – Presepi nel Monferrato a cui Cocconato, insieme ad altri otto comuni astigiani ha nuovamente aderito per l’edizione 2021. Il paese, dall’8 dicembre scorso, ospita un centinatio di installazioni di presepi lungo tutte le vie del centro storico. Tra marcipiedi, vetrine, muretti e scalinate si possono scovare realizzazioni di ogni tipo, minuscole o dalle grandi dimensioni, con materiali ricchi o materiali di riciclo. Gli autori sono adulti, bambini, scolaresche e artisti. Ce ne sono di tutti i tipi e davvero per tutti i gusti.

Nel salone comunale sono presentate alcune opere e, tra l’esteso presepe all’uncinetto e quello in miniatura intagliato nel sughero, tra quello meccanico e quello realizzato con le parti della pannocchia, non può non saltare all’occhio l’allestimento “Stelle, muschio e glitter – Presepi, abeti e altre storie natalizie” , di Giorgio Franco, 59 anni, originario di Torino residente ora ad Aramengo.

“Ho messo a disposizione tutte le mie opere per presentare un Natale non solo religioso, ma laico con elfi, Babbo Natale e abeti variopinti. Opere realizzate per la maggior parte durante la pandemia, un periodo difficile, ma prolifico dal punto di vista della produzione artistica” spiega Franco la cui formazione è molto ampia e va dall’agraria all’informatica. La sua passione è però l’arte declinata nelle sue molteplici dimensioni: Teatro, Danza, Disegno e Pittura, Moda, Flower designer. Come la sua formazione anche la sua attività lavorativa è stata ed è tuttora poliedrica: “Sono stato geometra, imbianchino decoratore, commesso, titolare di un laboratorio di costumi teatrali, comparsa per la TV, danzatore, attore, operaio in fabbrica, artigiano, fiorista, giardiniere, decoratore di ambienti. Ho allestito mostre ed esposizioni e realizzato lavori creativi con ragazzi nelle scuole, anche disabili. Sono scultore e pittore…”.

Ma com’è iniziato il suo percorso artistico? “Disegnavo, facevo fiori di carta, e costumi per carnevale: avevo 15 anni, ma è il vissuto trascorso da quando sono nato, che era già artistico. Per come ho vissuto , e per come vedevo le cose in generale. Ma non mi voglio definire artista e non lo farò mai, sono un essere umano, che segue un percorso che ha dentro di sé e lotta per metterlo in evidenza. Da sempre”.

Giorgio Franco a Cocconato espone “tre anni di sofferenze e gioie di vita ad Aramengo, nel Monferrato, attraverso il filtro e il peso di tutta una vita”. Ci sono stampe di disegni realizzati a matita e colorati con pastelli e pennarelli professionali, che presentano il Natale in modi differenti: tre interpretazioni di presepi, il Quarto Re Magio, personaggi del Natale laico, alberi di Natale, elfi.

Oltre alle stampe a carattere natalizio ci sono anche disegni che raccontano quello che l’umanità ha vissuto durante la pandemia e sta ancora vivendo e sculture realizzate in altri periodi. “Per me esporre qui a Cocconato [aveva già allestito una mostra la scorsa estate NdR] è una bella opportuntà per presentare tutta la mia produzione e il mio stesso essere. Io non mi sento bravo, ma continuo a produrre perchè l’arte è l’essenza della mia vita. Do vita a ciò che ho dentro, e mi fa stare male e bene allo stesso tempo. A volte, mi soffermo a guardare un oggetto realizzato da me, magari tempo fa, e scopro che mi parla, mi guarda, mi giudica, mi racconta verità. Lì, riconosco che ha una sua bellezza, forse artistica. Fa pensare. Non solo a me, ma anche a chi lo guarda”.

Le opere di Giorgio Franco si possono ammirare nei giorni prefestivi 14.30-18 e nei festivi 11-12.30 / 14.30-18; per gruppi si potrà prenotare al numero 0141600076 o all’indirizzo email cocconatoufficioturistico@gmail.com