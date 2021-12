“Difficoltà a mettersi in contatto con Asl e Sisp: le mancate risposte telefoniche sono un problema per i cittadini”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei consiglieri comunali di opposizione.

SE TELEFONANDO………….(all’Asl Asti)

“Se telefonando” è una canzone del 1966, cantata da Mina, composta per le parole da De Chiara e Costanzo e musicata dal Maestro Ennio Morricone. Oltre all’interpretazione di Mina è universalmente considerata dai critici una delle canzoni più belle e complesse, nell’interazione musica/parole, mai scritte nel dopo guerra.

In questi giorni abbiamo ricevuto dai cittadini molte segnalazioni sulle difficoltà che le persone incontrano nel mettersi in contatto con diversi Uffici dell’Asl e dell’Ospedale, Direzione Sanitaria compresa. Lunghe attese passando dal centralino, Uffici che non rispondono, difficoltà quasi insormontabili ad avere risposte telefoniche.

Parafrasando le parole della canzone ci verrebbe di scrivere: “se telefonando potessi avere risposte dalla Asl Asti” oppure “ma non so spiegarmi perché telefonando nessuno risponde” oppure ancora “se telefonando fossi certo che non soffrirei, lo rifarei” e si potrebbe continuare.

In questi giorni di inizio prenotazioni e vaccinazioni per i bambini molti genitori ci hanno segnalato le difficoltà a mettersi in contato con il SISP, settore che si occupa delle vaccinazioni. Siamo grati a quel settore per l’impegno e la fatica profusi nel corso di questa lunga e interminabile pandemia e siamo certi che i telefoni che squillano a vuoto in quegli uffici non sono una responsabilità degli operatori già oberati da un carico di lavoro insostenibile. Ci rivolgiamo allora a questa assente e sorda Direzione Generale che, oltre ai vari potentati, pare non voler rispondere a nessuno!

Possibile che quanto ci giunge dai cittadini non sfiori mai le vostre orecchie? Possibile che la problematica delle mancate risposte telefoniche non vi sia mai stata segnalata? È possibile far svolgere una verifica sugli uffici più sensibili, come il SISP, alle chiamate dei cittadini e potenziare, anche per fasce orarie, la risposta telefonica magari organizzando volontari, in carenza di personale?

Come Consiglieri di opposizione, ma pensiamo di parlare a nome di migliaia di cittadini, siamo stanchi del vostro modo di fare comunicazione sui vari canali che vi siete inventati tipo facebook, dove non mancano mai le vostre “comparsate”, trascurando volutamente i canali ufficiali e istituzionali quali il sito aziendale per il quale siete già in mora, sollecitati all’aggiornamento e all’inserimento mensile dei tempi di attesa per le prestazioni erogate. A quando la revisione del sito visitato da migliaia e migliaia di cittadini implementandolo delle notizie fondamentali come quelle sui vaccini, inserendo per i settori strategici dell’Ospedale fasce orarie nelle quali la gente possa telefonare ed avere risposte? Pensate veramente di continuare con questo “andazzo” di cattiva gestione nella speranza che la gente si abitui e si rassegni a tale modo di condurre la sanità astigiana?

Noi pensiamo che la misura sia colma da un pezzo e che il 2022 porterà manifestazioni di dissenso sotto la sede della vostra Direzione Generale. A presto dunque e buone feste.

I Consiglieri Comunali

Mauro Bosia – Angela Quaglia – Mario Malandrone – Michele Anselmo – Maria Ferlisi – Giuseppe Dolce – Giorgio Spata – Massimo Cerruti – Davide Giargia