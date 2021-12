Delegazione dell’associazione Con Te ricevuta dal sindaco di Nizza Monferrato

Lo scorso 3 dicembre a Nizza Monferrato il sindaco Simone Nosenzo e l’assessora, con delega al Volontariato, Ausilia Quaglia hanno ricevuto nella sala del Consiglio Comunale una delegazione dell’associazione “Con Te”.

Durante l’incontro il sindaco Nosenzo ha speso parole di apprezzamento per l’attività svolta dall’associazione “viva e presente sul territorio cittadino”, dall’assistenza alle vaccinazioni al Foro Boario, alla bancarella fino al volontariato in Hospice che, sospeso a causa della pandemia, riprenderà da gennaio.

Il presidente della “Con Te”, Giovanni Boccia, accompagnato per l’occasione dalla segretaria Caterina Briatore e dalle socie Annamaria, Novarina e Giuseppina, ha ringraziato le Autorità, per la recente assegnazione del massimo premio cittadino “Il Campanun”. La delegazione ha portato in dono al sindaco il calendario 2022 dell’Associazione, una biro con il logo di “Con Te OdV” e un piccolo panettone. Il Presidente Boccia ha invitato le Autorità nicesi a ricambiare la visita, recandosi nella sede di Asti. Gli auguri di buon Natale e sereno 2022, hanno chiuso il semplice e proficuo incontro.

L’associazione opera per diffondere l’ideale di “prendersi cura di chi non può guarire” con l’obiettivo di alleviare le sofferenze delle persone colpite da forme di malattia gravi. Le sue attività sono rese possibili grazie alla generosità dei donatori. Chi lo desidera può sostenere la “Con Te” con una donazione. Per informazioni sull’associazione: pagina Facebook e Instagram “Associazione Con Te OdV” o sito web: http://www.con-te.org/;3342189803 (la sede di corso Savona 237 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

[ Nella foto il sindaco di Nizza Simone Nosenzo con la delegazione della Con Te]