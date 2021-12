Dall’Amministrazione 15500 Euro di contributi a fondo perduto ad alcune attività associative astigiane

L’Amministrazione ha approvato la concessione di un contributo a fondo perduto ad alcune attività associative che hanno continuato la loro opera anche nei mesi più difficili della pandemia.

I contributi sono andati ai seguenti soggetti:

– € 5.000,00 a favore dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Asti

– € 5.000,00 a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Asti

– € 5.000,00 a favore della Croce Verde di Asti

– € 250,00 a favore dell’Associazione via Madre Teresa di Calcutta

– € 250,00 a favore del sig. Lazzaro Fiore

Oltre al riconoscimento per le attività di interesse collettivo che mettono in campo ANA, Croce Rossa e Croce Verde, i contributi sono andati anche all’Associazione via Madre Teresa di Calcutta, nella persona del presidente Angelo Gragnolati, e a Lazzaro Fiore per la cura a titolo gratuito di aree comunali destinate a verde a disposizione della cittadinanza ed in particolare per l’area compresa tra via Madre Teresa di Calcutta e strada Valgera e per l’area parco lungo borbore “Emanuele Pastrone”.