Dall’8 dicembre a Castagnole Lanze torna l’esposizione “I presepi del territorio”

In occasione delle festività natalizie, torna a Castagnole Lanze il tradizionale appuntamento con i “presepi del territorio”. Iniziativa, lanciata qualche anno fa dai volontari della Associazione Culturale Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert, che ne cura di anno in anno l’implementazione, con il coinvolgimento anche di una parte della popolazione castagnolese e con il coordinamento e sostegno della Amministrazione Comunale.

A partire dall’8 dicembre l’esposizione che fa parte del circuito “Oro, incenso, mirra – presepi nel Monferrato” potrà essere ammirata lungo le vie del Borgo Storico del paese alto, sui davanzali e sulle soglie delle case, a ridosso dei cancelli o sugli antichi muretti in pietra o in mattoni. Saranno circa 200 i presepi costruiti con materiali poveri e semplici. Creazioni originali fatte a mano con prodotti e materiali espressione del territorio e delle sue tradizioni dai tappi di sughero alle nocciole, dai lavori a maglia a quelli all’uncinetto. Altrettanto caratteristiche le ambientazioni: damigiane, piccoli cestini, setacci e molto altro, frutto del talento creativo e artistico di volontari e borghigiani.

Percorrendo le vie del borgo è d’obbligo la tappa al parco della Rimembranza, che ospita il percorso museale curato dall’associazione e dedicato al conte Paolo Ballada di Saint Robert, importante promotore della cultura scientifica del XIX secolo. Ad accogliere i visitatori ai piedi della torre, il presepe a misura d’uomo con i suoi trenta elementi.

I presepi saranno visitabili fino al 9 gennaio 2022. Un’occasione da non perdere per immergersi nell’atmosfera natalizia, in uno dei borghi più suggestivi del Piemonte

Ulteriori informazioni: 335.84.891.62 e assoc.torreballada@gmail.com