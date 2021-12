Dal Presidente di Unioncamere al Capitano del Palio, ecco i nuovi cavalieri delle Terre di Asti

In occasione del Capitolo degli auguri di Natale si è tenuta sabato 18 dicembre 2021 nella Chiesa della Madonna del Portone ad Asti la cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri delle Terre di Asti e del Monferrato.

Quest’anno dopo due anni di “distanziamento ed isolamento” ha ripreso l’azione pubblica dei Cavalieri che hanno come compito la custodia della memoria storica, dei simboli, dei sapori e delle tradizioni del Monferrato. A suggellare l’impegno di uomini che lavorano costantemente per il bene e la civiltà del territorio piemontese è stato assegnato “il collare” di Cavaliere d’Onore al Presidente della Camera di Commercio di Alessandria ed Asti, Gian Paolo Coscia, che ha fatto quindi la sua” promessa “ di impegno nel portare avanti i valori e la valorizzazione delle attività del territorio.

Hanno quindi fatto il proprio ingresso nell’Ordine dei Cavalieri le persone che con grande zelo si dedicano alla professione e alla passione per le terre di Asti e del Monferrato, e con il mantello dei Cavalieri ed il medaglione entrano nell’assemblea presieduta dal Gran Maestro Giuseppe Bracciale che ha ricordato le parole del fondatore Giovanni Borello: “intendiamo essere alla testa di una specie di guerriglia ingaggiata fra le megalopoli e le nostre campagne, ovvero tra la civiltà del ruspante e quella del surgelato…In questa trasformazione della società noi desideriamo la conservazione di tutto ciò che il passato può utilmente contemperare e umanizzare il mondo di oggi.” Bracciale ha poi presentato un’ipotesi di percorso del nuovo anno che tenderà ’ a valorizzare il Monferrato alessandrino come segno di comunione tra Asti e Alessandria che sigla quindi quell’unità di intenti che verrà posta presto anche nei palazzi della Regione Piemonte per dare maggior visibilità a quella porzione di Italia patrimonio dell’umanità e così proclamata dall’Unesco.

I neo cavalieri effettivi che hanno fatto solenne promessa sono:

– Maggiorino Barbero di Calosso – Direttore SOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Asti

– Lodovico Bussi di Castagnole Lanze (AT) – Pensionato

– Gianluca Ferrari di Asti – Direttore del reparto di odontostomatologia dell’Ospedale di Casale Monferrato

-Michele Gandolfo di Asti – Preparatore atletico e massofisioterapista nonchè Capitano del Palio di Asti.