Cultura, Regione Piemonte: finanziata la Gipsoteca Gioacchino Chiesa di Santa Vittoria d’Alba

Sono 27 i musei piemontesi che riceveranno per la prima volta dopo sette anni un contributo dalla Regione per la riqualificazione degli spazi espositivi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I progetti servono a mettere in sicurezza i locali e a migliorare l’accessibilità per le persone diversamente abili, ma sono previsti anche adeguamenti alla rete digitale e la creazione di nuovi percorsi con guide specializzate.

“Il segmento di investimenti economici per rendere più fruibili i luoghi della cultura, in particolare quelli espostivi, era stato abbandonato da 7 anni. Dopo il bando aperto nel luglio scorso oggi abbiamo assegnato i contributi con un investimento di 404.907 euro – hanno sottolineato il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessora alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio – Con il contributo pubblico abbiamo sostenuto diversi progetti, tra i quali la creazione di nuove visite guidate, percorsi per disabili, l’impiego di tecnologie digitali con l’obiettivo di aiutare i nostri musei ad essere competitivi in un momento di rilancio delle attività dopo il periodo di chiusura”.

Nell’Albese a ricevere un finanziameno è stata la Gipsoteca Gioacchino Chiesa di Santa Vittoria d’Alba che ha presentato un piano per connettere l’esperienza fisica con quella digitale immersiva attraverso virtual tour fruibili anche da remoto (25.000 euro).