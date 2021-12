Cosa fare nel fine settimana… tra eventi natalizi nell’Astigiano e dintorni

Un nuovo fine settimana è in arrivo e con lui eventi sempre più dal respiro natalizio, perché ormai manca poco al Natale!

L’Avvento Revigliaschese riparte e ritorna domenica 12 dicembre, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di Revigliasco d’Asti, con il concerto di Natale del “Coro Vallebelbo – ANA Sezione di Asti” che ha da poco festeggiato il suo 45° compleanno e sin dalla sua nascita è sempre stato diretto dal Maestro Sergio Ivaldi. (Info QUI)

Prosegue il Magico Paese di Natale con i mercatini ad Asti, gli spettacoli a Govone a cui si aggiungono gli eventi natalizi di San Damiano d’Asti, dove il clou sarà il presepe vivente (info QUI )

Restando in tema natalizio, lo sapevate che “Quattro sono i tre Re Magi…?” Se non lo sapevate a Grana domani c’è l’occasione per scoprirlo, con il primo degli spettacoli a cura dell’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano nell’ambito di “Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato” (Più info QUI).

A Vesime si celebra invece oggi e domani il cappone, con la tradizionale fiera (per le informazioni -> QUI).

Il tutto in una atmosfera speciale, vista la nevicata dell’8 dicembre. Neve che trasforma i paesaggi a cui siamo abituati e li rende speciali, anche per uscite a piedi, di corsa o in cammino. Un anno fa la nostra Giornarunner era andata a fare un giro a Montemarzo e aveva scovato tra la neve il Tempio di San Marcello. Ci siete mai stati? Se volete curiosare cliccate qui -> Giornarunner al Tempio di San Marcello