Cosa fare nel fine settimana… girovagando tra colline innevate o tra eventi natalizi nell’Astigiano

Ultimo fine settimana prima del week end di Natale e sono diversi gli appuntamenti per chi cerca un po’ di svago.

Incominciamo con il segnalarvi che oggi pomeriggio si parla di Asti Medievale in un incontro all’Archivio di Stato (info QUI) mentre domani, sabato 18 dicembre, a Rocchetta si terrà il “Concerto di Natale” con la Banda Municipale di Rocchetta Tanaro (dettagli QUI)

Per gli amanti degli spettacoli teatrali e tradizioni, continua il programma di appuntamenti promossi dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano con teatro, musica, incontri e memoria per il periodo natalizio con un doppio appuntamento sabato pomeriggio 18 dicembre. Si comincia a Scurzolengo per poi trasferirsi a Pino d’Asti e trovate tutte le informazioni cliccando -> QUI.

Ricomincia la stagione teatrale di prosa al Teatro Civico Montanari di Moncalvo. Primo spettacolo in programma, fuori abbonamento, domenica alle ore 17 con il concerto-tributo agli ABBA “ABBadream“. (Info QUI)

Prosegue anche il programma degli spettacoli di Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato, anche questi sotto l’egida dell’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano. Domenica 19 dicembre alle 16.30 a Castagnole Monferrato, nella Chiesa Parrocchiale San Martino, si svolgerà il concerto di Natale del quintetto di ottoni dell’Orchestra Sinfonica di Asti, Osa Brass Quintet. (dettagli QUI)

Ultimo fine settimana con gli appuntamenti de “Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco“, in particolare con i mercatini di Asti che danno l’arrivederci alla prossima edizione, mentre proseguono gli eventi a Govone anche per il periodo delle festività (dettagli QUI). Ancora restando in casa “Magico Paese”, in questo week end si replica il presepe vivente a San Damiano (info QUI)

Il Natale sbarca anche a Villanova d’Asti con due giorni speciali, per tutti i dettagli clicca QUI.

E se avete voglia di prendere una boccata d’aria lontani da eventi e da ordinanze che impongono mascherine e limitazioni varie? Non fatevi spaventare dal freddo, un giro tra le nostre bellissime colline riappacifica con il mondo, parola di Giornarunner. Se avete voglia di curiosare sul suo blog troverete suggerimenti, riflessioni e tante belle foto delle nostre colline innevate! Potete curiosare tra gli articoli con le nuove proposte della settimana cliccando QUI.