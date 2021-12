Cosa fare nel fine settimana e all’8 dicembre… gli eventi nell’Astigiano e dintorni

Il fine settimana alle porte si fa sempre più natalizio ma non mancano gli eventi legati alla tradizione.

Cominciamo da Asti dove proseguono i mercatini de “Il Magico Paese di Natale” e il “Bagna Cauda day” fa il bis, con un nuovo week end in cui da Asti la bagna cauda va alla conquista del mondo. Domenica chi vuole muoversi in compagnia può partecipare alla Marcia Cauda, che ritorna dopo un anno di stop con la sua buona dose di allegria con i podisti e i camminatori agghindati con il bavAGLIOlone (tutte le info QUI). Nel pomeriggio, il centro città si arricchisce del presepe vivente a cura della Parrocchia di San Martino in collaborazione con il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti. Per tutti i dettagli degli eventi ad Asti clicca QUI.

Sempre in tema natalizio, prosegue anche “Il Magico Paese di Natale” a Govone, con la casa di Babbo Natale, gli spettacoli, il Cooking Christmas Show dello chef Diego Bongiovanni e tanto altro a misura di famiglia (info QUI).

Per chi vuole una serata a teatro, arriva a Montegrosso, “Guido suona il violino” in programma nella serata di oggi, venerdì 3 dicembre, alle 21 (i dettagli sono QUI).

Dicevamo, non solo Natale ma anche tradizioni. A Nizza, piazza Garibaldi si trasforma nella cornice perfetta per ospitare la quindicesima edizione della Fiera del bue grasso e del manzo di razza piemontese (info QUI).

Faremo poi due giorni di pausa per prepararci agli eventi di mercoledì 8 dicembre: da non perdere la proposta della Pro Loco di San Marzano Oliveto che, in collaborazione con il Comune, organizza il “Mercatino di Natale”. L’appuntamento con le specialità gastronomiche del territorio e l’artigianato locale è dalle 10 alle 18, nel centro storico del paese (tutte le info QUI).

A Moncalvo va in scena la 383^ Fiera Nazionale di Sua Maestà il Bue Grasso con una giornata dedicata ai “giganti bianchi” (info QUI). A San Damiano d’Asti, invece, nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Nuova e San Vincenzo in San Damiano d’Asti, alle 16, si terrà il “Concerto dell’Immacolata” (dettagli QUI).

Il freddo non fa venire voglia di muoversi? Potreste provare a fare un piccolo sforzo e vedrete che benefici! Langhe, Monferrato e Roero sono bellissimi anche in questo periodo, basta vestirsi un poco di più e mettersi in marcia. Se non sapete dove andare, ovviamente c’è Giornarunner che pensa a suggerirvi nuove mete a pochi chilometri. Guardate un po’ gli articoli con le nuove proposte della settimana cliccando QUI.