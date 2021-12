Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: la situazione aggiornata in provincia di Asti

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione oggi ci sono settantaquattro nuovi guariti nell’Astigiano oggi, lunedì 27 dicembre, con il totale che sale a 19.648; vengono segnalati oggi 222 nuovi positivi con il totale che sale a 22.068 da inizio pandemia. Oggi non viene segnalato alcun decesso di una persona positiva al Covid, con il totale nell’Astigiano che resta a 731 da inizio pandemia.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti sale a 1.539 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 4.611 unità. Tra loro, gli asintomatici sono 3.344 (il 72,5% dei nuovi positivi odierni), mentre i guariti sono 1.367. Oggi vengono comunicati tredici nuovi decessi di persone positive al covid in Regione, di cui due avvenuti in data odierna

A livello regionale aumenta di tre unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale attuale che si attesta a 89. Cresce di 63 unità il numero dei ricoverati non in terapia intensiva, con il totale pari a 1.058.

Report COVID-19 Piemonte 27 dicembre 2021

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 4.611 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3.877 dopo test antigenico), pari al 9,1% di 50.868 tamponi eseguiti, di cui 44.693 antigenici. Dei 4.611 nuovi casi gli asintomatici sono 3.344 (72,5 %).

I casi sono così ripartiti: 3.640 screening, 766 contatti di caso, 205 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 458.177, così suddivisi su base provinciale: 37.215 Alessandria, 22.068 Asti, 14.875 Biella, 64.887 Cuneo, 35.407 Novara, 243.014 Torino, 16.175 Vercelli, 16.834 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.952 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 5.750 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1058 (+63 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 89 (+3 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 41.004

I tamponi diagnostici finora processati sono 11.425.546 (+ 50.868 rispetto a ieri), di cui 2.677.716risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 12.010

Tredici decessi di persone positive al test del Covid-19, due di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.010 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.598 Alessandria, 731 Asti, 445 Biella, 1.484 Cuneo, 962 Novara, 5.740 Torino, 554 Vercelli, 380 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

404.016 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 404.016 (+ 1367 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 32.412 Alessandria, 19.648 Asti, 12.923 Biella, 57.683 Cuneo, 31.747 Novara, 215.192 Torino, 14.646 Vercelli, 15.002 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.589 extraregione e 2.994 in fase di definizione.