Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: la situazione aggiornata in provincia di Asti

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione oggi ci sono cinquantasette nuovi guariti nell’Astigiano oggi, giovedì 23 dicembre, con il totale che sale a 19.327; vengono segnalati oggi centoottantasette nuovi positivi con il totale che sale a 21.393 da inizio pandemia. Oggi viene segnalato un decesso di una persona positiva al Covid, con il totale nell’Astigiano che sale a 731 da inizio pandemia.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti sale a 1.334 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 4304 unità. Tra loro, gli asintomatici sono 2.626 (il 61,0% dei nuovi positivi odierni), mentre i guariti sono 1.794. Oggi vengono comunicati tredici nuovi decessi di persone positive al covid in Regione, di cui uno avvenuto in data odierna

A livello regionale aumenta di tre unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale attuale che si attesta a 67. Cresce di quattordici unità il numero dei ricoverati non in terapia intensiva, con il totale pari a 868.