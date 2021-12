Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dei positivi, guariti e decessi in provincia di Asti

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione oggi ci sono quarantasei nuovi guariti nell’Astigiano oggi, mercoledì 08 dicembre, con il totale che sale a 18.539; vengono segnalati oggi cinquantaquattro nuovi positivi con il totale che sale a 19.903 da inizio pandemia. Oggi viene segnalato un nuovo decesso di persona positiva al Covid, con il totale nell’Astigiano che sale a 727 da inizio pandemia.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti sale a 637 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte).

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 1.165 unità. Tra loro, gli asintomatici sono 699 (il 60% dei nuovi positivi odierni), mentre i guariti sono 609. Oggi non vengono comunicati nuovi decessi di persone positive al covid in Region.

A livello regionale sale di quattro unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale attuale che si attesta a 43. Scende di dieci unità il numero dei ricoverati non in terapia intensiva, con il totale pari a 453.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.165 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 462 dopo test antigenico), pari al 2,7% di 42.427 tamponi eseguiti, di cui 32.354 antigenici. Dei 1.165 nuovi casi gli asintomatici sono 699 (60%).

I casi sono così ripartiti: 511 screening, 497 contatti di caso, 157 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 411.878, così suddivisi su base provinciale: 33.564 Alessandria, 19.903 Asti, 13.041 Biella, 59.022 Cuneo, 31.935 Novara, 219.210 Torino, 15.119 Vercelli, 14.946 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.702 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.436 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 453 (-10 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 14.351

I tamponi diagnostici finora processati sono 10. 314.480 (+ 42.427 rispetto a ieri), di cui 2.548.006 risultati negativi.

I DECESSI RIMANGONO 11.909

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.909 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593 Alessandria, 727 Asti, 441 Biella, 1.471 Cuneo, 954 Novara, 5.688 Torino, 548 Vercelli, 378 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

385.122 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 385.122 (+ 609 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 31.256 Alessandria, 18.539 Asti, 12.156 Biella, 55.399 Cuneo, 30.047 Novara, 205.458 Torino, 14.242 Vercelli, 13.868 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.546 extraregione e 2.611 in fase di definizione.